Мэр Хабаровска: все жители города, попавшие в зону подтопления, получат компенсации

О новом созыве городской Думы

Какой был состав Думы ни был, это, прежде всего, защитники избирателей и проводники их идей. Я уверен, что новый созыв Думы будет проводить ту же политику, что и администрация города. Это касается улучшения качества жизни горожан, благоустройства Хабаровска, строительства новых объектов и работы над имиджем города. Только конструктив. Мы должны работать, а жители должны видеть, что депутаты, администрация и мэр — это те люди, которые достойны того, что их избрали.

О прошедших паводках

Около 200 миллионов рублей составил ущерб хозяйству города от летних паводков. Это разрушенные дороги, дворовые территории. Мы не боялись Амура, мы боялись прогнозов, которые сообщали в Гидрометцентре. За месяц на Хабаровск вылилось более 550 миллиметров осадков, это три месячные нормы.

Мы научились защищаться от Амура, в Хабаровске есть специальная программа защиты от паводков. На федеральные деньги была построена дамба, которая отработала на 120 процентов. Дамба смогла защитить около 88 процентов многоквартирных домов, находившихся в зоне риска. Также мы построили пять искусственных сооружений. Но осадки преподнесли нам сюрприз.

Город ещё с 2013 года был готов к подобным ситуациям. Тогда было закуплено высокопроизводительное оборудование, которые может откачивать воду, производительностью до 900 и 1300 кубометров воды в час. Эти насосы были установлены там, где действительно ждали неприятности. Насосы установили в Затоне, арене «Ерофей», на Богачёвой и Вилюйской. За всё время было откачено 5,5 миллиона кубометров воды. Эту воду мы выбросили обратно в Амур, за дамбу. Повторюсь, что нет такой техники, которая бы справилась с таким объёмом осадков. Безусловно, были частично подтоплены дома по улице Тимирязева, Павла Морозова, на Красной речке. Все службы города и края работали круглые сутки. Каждый день в городе проводилось заседание комиссии по ЧС и еженедельно в крае. Совместными усилиями удалось не допустить массового подтопления жилых домов и промышленных предприятий. С паводком 2019 года город справился. Сегодня идёт обследование.

О компенсациях жителям пострадавших районов

Практически 50% населения, те, кому они положены, получили выплаты. По 10 тысяч рублей получили те, у кого были нарушения условий жизни. По 50 тысяч рублей получили те, кто частично потерял имущество. 100 тысяч рублей полагаются тем, у кого была полная утрата имущества. Средства есть, деньги поступают из краевого бюджета. На сегодняшний день мы выплатили около 20 миллионов рублей в качестве компенсаций нуждающимся в этой помощи.

О влиянии паводка на инфраструктуру

Из-за большой воды все траншеи были затоплены. Тем не менее, все операторы коммунальных сетей работали круглые сутки, откачивая воду. Понимали, что отопительный сезон мы должны начать вовремя и выполнили данное обещание. С 4 октября началось подача отопления в объекты социального значения, а с 7 октября в многоквартирные дома. Всё произошло по графику.

Самый серьёзный урон нанесён дорожному покрытию. Асфальтовое покрытие оказалось не готовым принять тот объём воды, который обрушился на город. Это вопрос не к качеству асфальта. Целый месяц на Хабаровск лил дождь, из-за чего асфальт напитался водой. Те участки дорог, где был новый асфальт, тоже не выдерживали удара стихии. Администрация города обратилась к депутатам городской Думы, чтобы дополнительно изыскать 15 миллионов рублей. К зиме все дороги будут приведены в должное состояние.

О дорогах

Федеральная программа будет работать. На следующий год запланирован ремонт 56 километров городских дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К сожалению, иногда бывает, что выигрывают аукцион компании, а это в основном проектные организации, которые не могут выполнить весь комплекс работ. Это издержки федерального закона. Но закон есть закон. Мы не видим, кто приходит на аукцион, мы видим подрядчика только после того, как прошёл аукцион. Только после окончания аукциона мы узнаём, какие компании участвовали в нём. И обнаруживаем, что в конкурсе участвовали достаточно сильные подрядные организации, но по закону выигрывает тот, кто даёт самую низкую цену. Иногда низкая цена — это низкое качество работ, а бывает и вовсе не видно той работы, которую требовали от подрядчика.

О школах и детских садах

В Волочаевском городке школа появится в следующем году, сейчас там идёт строительство. Финансирование есть, подрядчик работает. В микрорайоне «Строитель» мы планируем школу, но там придётся выкупать частные домовладения. Там были сложности с земельным участком, но правительство края передало его в муниципальную собственность. На строительство потребуется около 1,2 миллиарда рублей. Такой суммы не предусмотрено в бюджете края и города. Без помощи федерального центра мы не построим школу.