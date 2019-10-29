Мэрия Нижнего Тагила показала, как будут выглядеть ледовые городки в этом году
Сегодня, 12:42ОбществоФото: проектная документация
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28 октября администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок аукцион по поиску подрядчика на строительство ледовых городков. Начальная цена контракта — 12,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Тема ледовых городков в этом году: «Космос. Незнайка на Луне». Согласно техзаданию, ледовые скульптуры должны появиться на трех площадках: Театральная площадь, Театральный сквер, площадь Молодежи. Приступить к работам подрядчик должен сразу после заключения контракта, приемка объектов состоится 25 декабря 2019 года. Демонтаж ледовых городков запланирован на 25 января 2020 года.
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Подрядчик будет определен 6 ноября. Согласно условиям контракта, первый транш на сумму 7,6 миллиона рублей исполнитель получит в этом году, оставшуюся сумму 4,4 миллиона рублей — после исполнения обязательств — в 2020 году.
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Напомним, в прошлом году темой ледового городка стали «Чудеса света», работы обошлись в 10,9 миллиона рублей.
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