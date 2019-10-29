Остается с матерью. Тагильчанка отсудила ребенка у мужа после громкого развода

Отец девочки подал встречный иск, в котором ему было отказано, рассказали в суде.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на личной странице «ВКонтакте» сообщил, что Анастасия наконец-то смогла увидеться с дочерью. Женщина в сопровождении опеки приехала в детский сад и пообщалась с ребенком. Дочь её узнала. Ранее бывший супруг Анастасии не давал встречаться с ребёнком, а полуторагодовалую дочку устроил в круглосуточный частный детсад.

В августе, когда уже началось судебное разбирательство о дальнейшей судьбе ребёнка, я сделал запрос в Минсоцполитики СО и ходатайствовал о вступлении в процесс Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, пишет депутат.

Напомним, пара приехала в Нижний Тагил из Украины в 2014 году. Через некоторое время у них родилась дочь. По словам Анастасии Разумовой, из-за разлада в семье ей пришлось уехать в Белгородскую область. 28 мая туда приехал отец девочки и забрал её. По решению суда ребёнка оставили жить с отцом, так как он имеет стабильных доход. На тот момент мужчина работал на одном из крупных предприятий Нижнего Тагила.