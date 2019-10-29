«Россети» : 3700 сотрудников подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»
В прошлом году от холдинга в конкурсе участвовало около 100 человек. В этом почти 4000, причем заявки поступили примерно от 11% руководящего состава. В чем причина такой активности?
Объяснение простое – сотрудники, участвовавшие и победившие в прошлогоднем конкурсе, стали руководителями. Кстати, «Россети» провели собственный кадровый конкурс – «Лидеры энергетики», с похожими критериями отбора участников и оценки. Итоги были подведены летом 2019 г.
Проект ГК «Россети» подразумевал участие не только сотрудников холдинга, но и представителей других электросетевых компаний. Всего было подано около 2000 заявок, 102 победителя вошли в «золотой» кадровый резерв. Несколько победителей, уже через три месяца после окончания конкурса получили повышение, сообщают «Новые известия».
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский отметил: «Россети» - это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру». По мнению главы холдинга, социальные лифты существенно увеличивают доверие работников к компании и руководству.
Такие конкурсы, как «Лидеры России» и «Лидеры энергетики», помогают предприятиям создать надежный кадровый резерв. А участники, в свою очередь, могут проверить и улучшить свой потенциал.
ГК «Россети» – один из главных партнеров конкурса «Лидеры России».