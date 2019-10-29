«Россети» : 3700 сотрудников подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Объяснение простое – сотрудники, участвовавшие и победившие в прошлогоднем конкурсе, стали руководителями. Кстати, «Россети» провели собственный кадровый конкурс – «Лидеры энергетики», с похожими критериями отбора участников и оценки. Итоги были подведены летом 2019 г.

Проект ГК «Россети» подразумевал участие не только сотрудников холдинга, но и представителей других электросетевых компаний. Всего было подано около 2000 заявок, 102 победителя вошли в «золотой» кадровый резерв. Несколько победителей, уже через три месяца после окончания конкурса получили повышение, сообщают «Новые известия».

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский отметил: «Россети» - это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру». По мнению главы холдинга, социальные лифты существенно увеличивают доверие работников к компании и руководству.

Такие конкурсы, как «Лидеры России» и «Лидеры энергетики», помогают предприятиям создать надежный кадровый резерв. А участники, в свою очередь, могут проверить и улучшить свой потенциал.