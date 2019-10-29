Стало известно, кто сдал анализы за обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге

Как рассказал адвокат потерпевших в ДТП Александр Шумилов, отца Владимира Васильева вызвали в СК для того, чтобы выяснить, как его моча оказалась в банке с анализами его сына. По ловам адвоката, у отца обвиняемого взяли слюну для анализа ДНК. Благодаря этому выяснилось, что его ДНК совпала с ДНК человека, который сдал мочу.

Экспертиза показала, что моча принадлежит именно Васильеву-старшему. Сейчас будет устанавливаться лицо, которое совершило подмену, только после этого будет решаться вопрос о возбуждении каких-либо дел, пояснил Шумилов.

По данным СМИ, отец Васильева — полковник Андрей Васильев, который ранее работал помощником командующего войсками по финансово-экономической части, начальником финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии.