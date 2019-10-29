Стало известно, кто сдал анализы за обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге
Отца водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, вызвали на допрос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Фальсификация доказательств», пишет Znak.
Как рассказал адвокат потерпевших в ДТП Александр Шумилов, отца Владимира Васильева вызвали в СК для того, чтобы выяснить, как его моча оказалась в банке с анализами его сына. По ловам адвоката, у отца обвиняемого взяли слюну для анализа ДНК. Благодаря этому выяснилось, что его ДНК совпала с ДНК человека, который сдал мочу.
Экспертиза показала, что моча принадлежит именно Васильеву-старшему. Сейчас будет устанавливаться лицо, которое совершило подмену, только после этого будет решаться вопрос о возбуждении каких-либо дел, пояснил Шумилов.
По данным СМИ, отец Васильева — полковник Андрей Васильев, который ранее работал помощником командующего войсками по финансово-экономической части, начальником финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии.
ДТП произошло в августе. Автомобиль KIA Rio, за рулем которого находился Владимир Васильев, на большой скорости врезался в четыре машины, два человека погибли. После аварии появилось видео, пользователи интернета начали говорить о том, что воитель находился в состоянии опьянения. Две экспертизы показали, что Васильев был трезв. Тест ДНК потребовал провести следователь Алексей Кондин. Таким образом, удилось установить, что моча, отправленная на анализ, принадлежала не Владимиру Васильеву.