Суд взыскал с Грудинина в пользу акционеров Совхоза Ленина более миллиарда рублей

Арбитражный суд вынес решение, согласно которому Павел Грудинин должен выплатить один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, а также пошлину в размере 104 тысяч рублей.

По заявлению акционеров, в 2008 году два земельных участка, которые принадлежали совхозу, были внесены в капитал компании «ТТ Девелопмент». Реальная стоимость участков составляла более миллиарда рублей. Совхоз взамен получил долю в «ТТ Девелопмент» стоимостью лишь 29 млн рублей.