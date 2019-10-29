Суд взыскал с Грудинина в пользу акционеров Совхоза Ленина более миллиарда рублей
Сегодня, 20:25ОбществоФото: сайт КПРФ
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В Москве суд частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, сообщает РИА Новости.
Арбитражный суд вынес решение, согласно которому Павел Грудинин должен выплатить один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, а также пошлину в размере 104 тысяч рублей.
По заявлению акционеров, в 2008 году два земельных участка, которые принадлежали совхозу, были внесены в капитал компании «ТТ Девелопмент». Реальная стоимость участков составляла более миллиарда рублей. Совхоз взамен получил долю в «ТТ Девелопмент» стоимостью лишь 29 млн рублей.
В марте 2018 году суд признал передачу участков незаконной. Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей.
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