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#300лет
В Екатеринбурге активисты готовят митинг против мусороперерабатывающего завода
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Екатеринбурге активисты готовят митинг против мусороперерабатывающего завода

Сегодня, 08:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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