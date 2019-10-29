В Екатеринбурге активисты готовят митинг против мусороперерабатывающего завода
Активисты в Екатеринбурге намерены выйти на митинг против строительства завода по переработке мусора, который планируется построить близ поселка Шабровский, пишет «Уралинформбюро».
Заявка от организаторов митинга согласована Министерством общественной безопасности Свердловской области. Мероприятие пройдет 3 ноября в парке 50-летия ВЛКСМ. Организаторы заявляют, что ими будет выставлено десять штабов по 300 человек каждый. Официально к участию в митинге заявлено до 1,5 тысячи человек.
Общественники создали в соцсетях несколько групп, где выступают против строительства, по их словам, экологически небезопасного объекта. Кроме того, активисты готовят обращение в ЕСПЧ и Конституционный суд.
Напомним, 12 октября в Нижнем Тагиле прошел «народный сход», на мероприятие пришли около 100 человек. Активисты обсуждали экологические проблемы города. Перед присутствующими выступил представитель мэрии — начальник отдела экологии Алексей Сергеев.