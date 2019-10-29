В Екатеринбурге активисты готовят митинг против мусороперерабатывающего завода

Заявка от организаторов митинга согласована Министерством общественной безопасности Свердловской области. Мероприятие пройдет 3 ноября в парке 50-летия ВЛКСМ. Организаторы заявляют, что ими будет выставлено десять штабов по 300 человек каждый. Официально к участию в митинге заявлено до 1,5 тысячи человек.

Общественники создали в соцсетях несколько групп, где выступают против строительства, по их словам, экологически небезопасного объекта. Кроме того, активисты готовят обращение в ЕСПЧ и Конституционный суд.