В Екатеринбурге «Сушкоф» и Pizza Мia оштрафованы за кишечную палочку
Сегодня, 19:42ОбществоФото: pxhere.com
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Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в «Сушкоф» и Pizza Мia в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
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Кишечная палочка была найдена после проведения лабораторных исследований в сете «Нескучный». В отношении руководства ООО «Форсаж» был составлен протокол об административном правонарушении. Юридическое лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей.
Также нарушения были найдены в пиццерии Pizza Мia. Там плохо проводилась обработка посуды, в результате чего в смывах разделочных ножей обнаружили бактерии кишечной палочки. Пиццерии выписали штраф на сумму шесть тысяч рублей. Оба предприятия должны устранить нарушения.
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