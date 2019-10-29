В Екатеринбурге «Сушкоф» и Pizza Мia оштрафованы за кишечную палочку

Кишечная палочка была найдена после проведения лабораторных исследований в сете «Нескучный». В отношении руководства ООО «Форсаж» был составлен протокол об административном правонарушении. Юридическое лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Также нарушения были найдены в пиццерии Pizza Мia. Там плохо проводилась обработка посуды, в результате чего в смывах разделочных ножей обнаружили бактерии кишечной палочки. Пиццерии выписали штраф на сумму шесть тысяч рублей. Оба предприятия должны устранить нарушения.