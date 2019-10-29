В Екатеринбурге жильцы дома устроили протест инвалиду из-за парковочного места
Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители комплекса «Московский квартал» решили устроить протест соседу-инвалиду, которому разрешили парковать автомобиль внутри двора, об этом говорится в сообществе «Мой Юго-Западный» в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Дело в том, что правила данного жилого квартала не предусматривают парковку машин во дворе, но управляющая компания пошла на встречу человеку с инвалидностью и разрешила парковку. Соседям это не понравилось, и они предложили занять все парковочные места, чтобы не пустить на них автомобиль человека с ОВЗ.
Флешмоб заключается в том, что нужно занять все места для машин во дворе, тем самым лишив инвалида возможности парковки. И показать свой протест УК, пишет жительница дома.
Дискуссию прокомментировал блогер-урбанист Илья Варламов. По его мнению, данная проблема не возникла бы вообще, если бы в российских дворах перестали предусматривать место для парковки авто в принципе, а в доме были сквозные подъезды.
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