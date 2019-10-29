В Екатеринбурге жильцы дома устроили протест инвалиду из-за парковочного места

Дело в том, что правила данного жилого квартала не предусматривают парковку машин во дворе, но управляющая компания пошла на встречу человеку с инвалидностью и разрешила парковку. Соседям это не понравилось, и они предложили занять все парковочные места, чтобы не пустить на них автомобиль человека с ОВЗ.

Флешмоб заключается в том, что нужно занять все места для машин во дворе, тем самым лишив инвалида возможности парковки. И показать свой протест УК, пишет жительница дома.