Бывшему замминистра Свердловской области грозит реальный срок по делу «Бухты Квинс»

Прокуратурой был запрошен реальный срок для Михаила Шилиманова – бывшего заместителя министра экономики Свердловской области, сообщает Znak.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. 29 октября в Кировском райсуде государственный обвинитель запросил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошеннических действиях с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Также Канатова добавила, что гособвинение просит определить обвиняемому штраф. На данный момент, прения были завершены. Следующее заседание назначено на 9 ноября, на нем Михаил Шилиманов должен выступить с последним словом. Напомним, 30 сентября суд оставил под домашним арестом экс-замминистра Михаила Шилиманова, подозреваемого в посредничестве во взятке гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 17 ноября 2020 года. Суд продлил арест фигуранту дела о взятке гендиректору «Титановой долины»

