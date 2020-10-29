Бывшему замминистра Свердловской области грозит реальный срок по делу «Бухты Квинс»

29 октября в Кировском райсуде государственный обвинитель запросил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошеннических действиях с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Также Канатова добавила, что гособвинение просит определить обвиняемому штраф.