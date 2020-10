Чиновники Свердловской области объяснили правила установки перегородок в кафе и такси

Уральские чиновники объяснили правила установки зонирующих перегородок для предприятий общепита и такси, сообщает оперативный штаб.

В министерствах, которые контролируют работу общепита и такси, объяснили, каким образом должны исполняться правила по установке перегородок. Так, защитные экраны должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямо воздушного потока между людьми. Выбор конфигурации зависит от особенностей интерьера, а также организации пространства в заведении или внутри автомобиля. Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, например, пластиковый экран или пленка. В оперштабе отмечают, что решения, которые были приняты накануне, направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции. Они создадут дополнительную защиту для жителей, что позволит избежать более жестких мер карантина. Контролировать установку перегородок и другие санитарные правила будут контрольные группы, которые работают в регионе с начала пандемии. Напомним, вчера губарнатор Евгений Куйвашев с 23.00 до 06.00 ограничил часы работы общепита и развлекательных заведений. Также в заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны между столами, а в такси — между водителем и пассажиром. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter