Что нового ждет жителей России с 1 ноября

Начиная с ноября в России произойдет ряд изменений.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, первого ноября будет изменен регламент выплат на детей от трех до семи лет. Семьям сократят число сопутствующей документации для сбора. В частности, не нужны будут бумаги об алиментах. Помимо того, в России запустят специальный бизнес-режим — так называемые регуляторные песочницы. За счет особых условий компании, занимающиеся созданием новых продуктов и услуг, будут обеспечены возможностью тестировать их без риска нарушения законодательства. С первого ноября станет обязательной маркировка шин и автопокрышек. В систему «Честный Знак» добавят сведения о товарном обороте. Соответственно, потребительская сторона будет защищена. Ряд аналитиков не исключают незначительное подорожание продукции. Ожидается, что уже с ноября Россия в полной мере перейдет на электронные паспорта технических средств (ЭПТС). При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог будет также иметь свою юридическую силу с возможностью обмена на электронный формат.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter