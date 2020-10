Депутат госдумы РФ из Нижнего Тагила принял участие в передаче на «Первом канале»

Депутат госдумы России из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин принял участие в передаче «Пусть говорят» на «Первом канале». Об этом он сообщил в соцсетях.

Обсуждали секту «Церковь последнего завета». Её лидера Сергея Торопа (Виссариона) недавно арестовали спецслужбы, пишет Балыбердин. На передаче присутствовали бывшие и настоящие члены секты, а также дети Сергея Торопа. Балыбердин отметил сложность и запутанность истории. Смотрите передачу. Скучно точно не будет, заключил депутат. Напомним, Алексей Балыбердин на своей странице во «Вконтакте» сообщил о принятии в первом чтении бюджета РФ на 2021 год. Кроме того, он отметил самые важные моменты, на которые следует обратить внимание. В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год

