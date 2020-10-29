Диванные спинки и десятки тысяч. Как тагильские рестораны выполняют указ губернатора

Вчера сразу после указа губернатора связались с организацией, которая занимается колкой оргстекла, и в зависимости от размера у нас цена варьируется, на первый и второй этаж, от 40 до 100 тысяч рублей. Это без укрепления, какой-либо фурнитуры. Весь материал под заказ, в наличии, к сожалению, ничего нет. В любом случае, мы сейчас ждем точных рекомендаций от Роспотребнадзора по конструкции и характеристике перегородок, рассказывают в Nebar.