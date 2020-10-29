Диванные спинки и десятки тысяч. Как тагильские рестораны выполняют указ губернатора

Диванные спинки и десятки тысяч. Как тагильские рестораны выполняют указ губернатора

Сегодня, 14:52ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, обязывающий заведения общепита устанавливать защитные экраны или перегородки в залах с целью недопущения распространения COVID-19. Журналист TagilCity.ru узнал, как рестораны Нижнего Тагила отреагировали на такое нововведение.

В ресторане «Хачапури» рассказали, что сейчас рестораны, конечно, не готовы к нововведению. Повезло тем, у кого подобные экраны имелись ранее.

В самом указе прописаны защитные экраны и перегородки. В нашем ресторане эти перегородки всегда были в большом количестве. Сейчас мы их устанавливаем в ресторане по надобности, рассказывают в «Хачапури».

Однако на данный момент отсутствуют разъяснения по указу — высоте, материалу, толщине перегородок.

У нас в ресторане и так 1,5 метра была дистанция между столиками, но сейчас мы ее еще больше увеличили. Ждем разъяснений по новому указу, говорят в «Хачапури».

В Nebar рассказали, что уже озадачились покупкой пластиковых перегородок для залов на первом и втором этажах. Нововведение обойдется ресторану в несколько десятков тысяч рублей.

Вчера сразу после указа губернатора связались с организацией, которая занимается колкой оргстекла, и в зависимости от размера у нас цена варьируется, на первый и второй этаж, от 40 до 100 тысяч рублей. Это без укрепления, какой-либо фурнитуры. Весь материал под заказ, в наличии, к сожалению, ничего нет. В любом случае, мы сейчас ждем точных рекомендаций от Роспотребнадзора по конструкции и характеристике перегородок, рассказывают в Nebar.

В ресторане отметили, что столы на данный момент расставлены с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Пока что в качестве перегородок выступают спинки диванов.

Напомним, 28 октября Евгений Куйвашев издал указ, ограничивающий работу общепита и зрелищно-развлекательных заведений с 23.00 до 06.00. Кроме того, в заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны между столиками. Такие же экраны теперь нужны в такси — между водителем и пассажиром.

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