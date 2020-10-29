Екатеринбургский врач пригласил COVID-диссидентов на экскурсию в «красную зону»

Екатеринбургский врач пригласил COVID-диссидентов на экскурсию в «красную зону»

Сегодня, 15:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге главврач больницы № 24 Алексей Малинкин пригласил всех COVID-диссидентов в «красную зону», сообщает Е1.

По его словам, тех людей, которые считают, что коронавирус — это миф, и не соблюдают эпидемиологические требования, он приглашает на экскурсию в больницу.

Распишутся, что они проинформированы о том, что заходят в «красную» зону, и обо всех последствиях предупреждены,говорит Малинкин.

Он посоветовал COVID-диссидентам приходить без масок и перчаток, так как они не верят в их эффективность. Малинкин отметил, что соблюдение масочного режима на самом деле снижает риск распространения разных инфекций.

Напомним, в России введен всеобщий масочный режим, а губернатор Куйвашев вчера подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений.

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