Екатеринбургский врач пригласил COVID-диссидентов на экскурсию в «красную зону»

В Екатеринбурге главврач больницы № 24 Алексей Малинкин пригласил всех COVID-диссидентов в «красную зону», сообщает Е1.

По его словам, тех людей, которые считают, что коронавирус — это миф, и не соблюдают эпидемиологические требования, он приглашает на экскурсию в больницу. Распишутся, что они проинформированы о том, что заходят в «красную» зону, и обо всех последствиях предупреждены,говорит Малинкин. Он посоветовал COVID-диссидентам приходить без масок и перчаток, так как они не верят в их эффективность. Малинкин отметил, что соблюдение масочного режима на самом деле снижает риск распространения разных инфекций. Напомним, в России введен всеобщий масочный режим, а губернатор Куйвашев вчера подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

