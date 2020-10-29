Главарь банды екатеринбургских сутенеров был переведен в изолятор Нижнего Тагила

Александра Колосова обвинили в разбоях, присвоении бизнес-активов, в вымогательствах и вовлечении в занятие проституцией.
Александр Колосов переведен 21 октября. Это решение следователя по ходатайству самого Колосова,прокомментировали в пресс-службе.
Как сообщает источник, в ходатайстве Александр отдельно указал на суицид своего брата и подельника Андрея Колосова, которого также содержали в екатеринбургском СИЗО. Ранее, во время судебного процесса, Александр говорил, что опасается за свою жизнь, а поэтому требует, чтобы его выпустили из-под стражи.
Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая контролировала рынок проституции. Преступной деятельностью группировка занималась на протяжении нескольких лет и на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией. Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 годов.