Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

Сегодня, 12:00ОбществоPhoto: pomogi_kate / t.me
Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин оплатил восстановление жительницы Магнитогорска, которая лишилась возможности самостоятельно передвигаться после падения со скалы в парке «Оленьи ручьи».

Сейчас девушка, по словам матери, уже может сидеть в кресле. Как передаёт портал E1, Екатерина Долматова проходит лечение в клинике «Реабилитация доктора Волковой», куда её доставили вертолётом.

Каждый день с Катей занимаются инструктора и врачи. Делают упражнения и на кресле, и на тренажерах. У меня бы самой ничего подобного не вышло. Я боялась лишний раз Катю наклонять, чтобы не сделать ей больно,цитирует издание маму пострадавшей.

По её словам, врачи и сами удивлены существенным прогрессом в восстановлении Екатерины. В РМК также отметили, что девушка показала себя «настоящим бойцом».

Мы рады, что появились первые положительные результаты реабилитации, и я с удовольствием сообщу Игорю Алексеевичу эту хорошую новость,заявил представитель РМК Кирилл Ирха.

Напомним, девушка сорвалась со скалы во время похода, а уже через полчаса на место происшествия прилетел вертолет Центра медицины катастроф. После пострадавшая перенесла несколько операций.

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