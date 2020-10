Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин оплатил восстановление жительницы Магнитогорска, которая лишилась возможности самостоятельно передвигаться после падения со скалы в парке «Оленьи ручьи».

Сейчас девушка, по словам матери, уже может сидеть в кресле. Как передаёт портал E1, Екатерина Долматова проходит лечение в клинике «Реабилитация доктора Волковой», куда её доставили вертолётом. Каждый день с Катей занимаются инструктора и врачи. Делают упражнения и на кресле, и на тренажерах. У меня бы самой ничего подобного не вышло. Я боялась лишний раз Катю наклонять, чтобы не сделать ей больно,цитирует издание маму пострадавшей. По её словам, врачи и сами удивлены существенным прогрессом в восстановлении Екатерины. В РМК также отметили, что девушка показала себя «настоящим бойцом». Мы рады, что появились первые положительные результаты реабилитации, и я с удовольствием сообщу Игорю Алексеевичу эту хорошую новость,заявил представитель РМК Кирилл Ирха. Напомним, девушка сорвалась со скалы во время похода, а уже через полчаса на место происшествия прилетел вертолет Центра медицины катастроф. После пострадавшая перенесла несколько операций.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter