Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk

Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk

Сегодня, 11:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского, пишет Ура.ру.

Обвиняемому удалось оспорить меру пресечения в виде заключения в следственном изоляторе. Однако ему запретили некоторые действия. Например, нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми.

Напомним, о задержании стало известно в начале июня 2016 года. Группу из 22 человек обвинили в ряде нарушений по IT-статьям. По версии следствия ими нанесен ущерб коммерческим банкам на сумму 1,264 миллиарда рублей. Летом 2020 года Кировский районный суд Екатеринбурга отпустил троих фигурантов под домашний арест.

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