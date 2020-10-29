Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk

Напомним, о задержании стало известно в начале июня 2016 года. Группу из 22 человек обвинили в ряде нарушений по IT-статьям. По версии следствия ими нанесен ущерб коммерческим банкам на сумму 1,264 миллиарда рублей. Летом 2020 года Кировский районный суд Екатеринбурга отпустил троих фигурантов под домашний арест.