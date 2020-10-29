Капремонт для свердловчан. Все, о чем вы стеснялись спросить

После того, как Фонд получит заявление, назначается специальная комиссия, которая выезжает на место для осмотра. В ее состав входят его представители, специалисты управляющей компании, подрядчика, строительного контроля и собственника-заявителя. Если в результате проверки будут выявлены недостатки, относящиеся к гарантийному случаю, то устанавливаются сроки их устранения.