Капремонт для свердловчан. Все, о чем вы стеснялись спросить

Что такое капитальный ремонт? Почему важно делать на него взносы? И какие есть гарантии? Ответы на эти и другие вопросы мы узнали у Фонда содействия региональному капремонту Свердловской области.

Капитальный и текущий ремонт: отличия Капитальный ремонт предполагает улучшение эксплуатационных характеристик дома за счет восстановления изношенных элементов общего пользования в доме. В рамках текущего ремонта, как правило, устраняются только локальные неисправности и повреждения. Такие работы проводятся систематически и своевременно, чтобы не допустить износа конструкций. Текущий ремонт осуществляется управляющими компаниями и ТСЖ, а курированием капитального занимается региональный оператор (Фонд) или сами собственники дома, если средства они собирают на специальном счете. Что отремонтируют в доме? Памятка Photo: Региональный Фонд содействия капитальному ремонту Свердловской области Согласно статье 166 Жилищного кодекса РФ, а также статье 17 закона № 127-ОЗ (Об обеспечении проведения капитального ремонта), в рамках капитального ремонта выполняются следующие виды работ: Ремонт крыши, фасада, фундамента и подвальных помещений;

Ремонт внутридомовых инженерных систем: ХВС и ГВС, электроснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

Замена лифтового оборудования. Для каждого многоквартирного дома, который включен в Региональную программу, определены виды работ, а также плановые сроки проведения капитального ремонта. Эту информацию можно уточнить на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru в разделе «Найти дом» или по телефонам «горячей линии»: 8-800-300-80-88, 8(343)287-54-54. Какие гарантии? Все работы, выполненные в рамках капитального ремонта, имеют гарантийный срок. Он составляет пять лет. Если в течение этого времени у жильцов появляются замечания по качеству работ, то они могут пойти следующим путем: Пригласить представителей управляющей компании для выяснения причин проблемы и составления первичного акта;

Обратиться в Фонд капитального ремонта с первичным актом осмотра. По возможности предоставляется фото или видео, на котором зафиксирован дефект. После того, как Фонд получит заявление, назначается специальная комиссия, которая выезжает на место для осмотра. В ее состав входят его представители, специалисты управляющей компании, подрядчика, строительного контроля и собственника-заявителя. Если в результате проверки будут выявлены недостатки, относящиеся к гарантийному случаю, то устанавливаются сроки их устранения. Формировать спецсчет или собирать в «общий котел»? Для каждого многоквартирного дома формируется специальный фонд, из которого средства направляются на капитальный ремонт. Он может быть создан двумя способами: Ремонт фасада Photo: Региональный Фонд содействия капитальному ремонту Свердловской области Жители многоквартирного дома открывают специальный счет и собирают средства. В данном случае они могут самостоятельно решать, когда и какие работы проводить, а также определять подрядчика.

Средства копятся на счете регионального оператора. Он занимается начислением и сбором взносов, обеспечивает финансирование, выполнение ремонта и контролирует ход работ. При этом из "общего котла" средства могут быть направлены на ремонт других домов, расположенных на территории одного муниципального образования, на возвратной основе. Собственники многоквартирного дома могут сами выбрать, каким из способов им удобнее формировать фонд. Зачем платить взносы? Взносы на капитальный ремонт являются обязательными и могут быть использованы только для одноименной цели. Ремонт дома Photo: Региональный Фонд содействия капитальному ремонту Свердловской области Ежемесячная сумма зависит от площади помещения. Ее рассчитывают по специальной формуле: Общая площадь помещения (кв.м.) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр. В 2020 году минимальная сумма ежемесячного взноса в расчете на один квадратный метр помещения составляет 9,72 рубля. В следующем году она составит 10,11 рубля. Заявление в Фонд можно направить не выходя из дома на электронную почту fkr66@mail.ru или через или через форму «Обратная связь» на официальном сайте Фонда.

