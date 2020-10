МегаФон проинвестирует создание высокоскоростной спутниковой связи

16 ноября стартует работа новой компании «МегаФон 1440», которая будет исследовать низкоорбитальные спутниковые системы для улучшения качества связи и повышения скорости передачи данных. На эти цели, а также на разработку технических решений и проведение испытаний МегаФон планирует выделить 6 миллиардов рублей.

Финансирование будет осуществляться в течение ближайших двух лет. Главой «МегаФон 1440» станет Алексей Шелобков. На данный момент он является управляющим директором технологической компании YADRO. Он будет совмещать обе должности. На старте проекта команда будет состоять из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис займется разработкой эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, прототипов оборудования самих спутников и решений для распространения технологии на массовом рынке. Кроме того, специалисты проведут испытания систем на земле и в космосе. Алексей Шелобков рассказал, что должна быть разработана такая модель, которая покажет рентабельность орбитальных систем. Кроме того, планируется привлечь экспертов и инвесторов. Еще одна задача — тестирование новых технологий в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет, сказал Шелобков. Главными достоинствами низкоорбитальной спутниковой связи является возможность быстрого обмена данными с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокая скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с. Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян рассказал, что такие технологии позволяют обеспечить высокоскоростную связь по всей стране, независимо от удаленности абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране, сказал Вермишян. На сегодняшний день наземная связь покрывает порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует значительных затрат. Данные расходы сопоставимы с теми, что планируется вложить в спутниковые системы. Новый метод доставки сигнала до абонента даст большой толчок развитию телекоммуникационных технологий, который ощутит каждый абонент. Спутниковые системы позволят обеспечить связью абонентов не только в пределах одной страны, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос, говорит Вермишян.

