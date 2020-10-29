На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

Сегодня, 15:56ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 20 ноября 2019 года, мужчина распивал спиртные напитки в компании нескольких лиц в квартире, находящейся в поселке под Карпинском.

На фоне возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, которий в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом. От ранений потерпевший скончался на месте. Затем убийца приставил нож к горлу женщины, которая стала свидетелем происходящего и пригрозила вызвать полицию.

Свердловский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии), а также по части 2 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством, в связи с выполнением лицом общественного долга) и приговорил к 16 годам колонии строго режима и двум годам ограничения свободы.

Напомним, в Нижнем Тагиле в суд передали материалы дела, по которому мужчину обвиняют в убийстве, совершенном 14 лет назад. Следствием установлено, что на фоне конфликта он нанес погибшему насколько ударов палкой по спине и голове, а затем скрылся с места преступления.

Related news:
Свердловская областьсудубийствосрок
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы