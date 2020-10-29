На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

Напомним, в Нижнем Тагиле в суд передали материалы дела, по которому мужчину обвиняют в убийстве, совершенном 14 лет назад. Следствием установлено, что на фоне конфликта он нанес погибшему насколько ударов палкой по спине и голове, а затем скрылся с места преступления.