На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

Житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 20 ноября 2019 года, мужчина распивал спиртные напитки в компании нескольких лиц в квартире, находящейся в поселке под Карпинском. На фоне возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, которий в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом. От ранений потерпевший скончался на месте. Затем убийца приставил нож к горлу женщины, которая стала свидетелем происходящего и пригрозила вызвать полицию. Свердловский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии), а также по части 2 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством, в связи с выполнением лицом общественного долга) и приговорил к 16 годам колонии строго режима и двум годам ограничения свободы. Напомним, в Нижнем Тагиле в суд передали материалы дела, по которому мужчину обвиняют в убийстве, совершенном 14 лет назад. Следствием установлено, что на фоне конфликта он нанес погибшему насколько ударов палкой по спине и голове, а затем скрылся с места преступления. В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за совершенное 14 лет назад убийство

