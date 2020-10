На Урале заключенным запретили назначать свидания из-за пандемии COVID-19

В Свердловской области заключенным запрещено назначать свидания с 28 октября из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Приостанавливаются длительные и краткосрочные свидания, говорится в сообщении. Отмечается, что передачи разрешены, но они будут подвергаться дезинфекции. Следователи и защитники продолжат посещать следственные изоляторы при соблюдении коронавирусных защитных мер. Напомним, посещения заключенным были разрешены в начале октября. На длительное свидание допускали родственников осужденного при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус. Кроме того требовалась справка об эпидемиологическом благополучии. Люди старше 65 лет на длительные свидания не допускались.

