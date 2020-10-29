На Урале заключенным запретили назначать свидания из-за пандемии COVID-19

Напомним, посещения заключенным были разрешены в начале октября. На длительное свидание допускали родственников осужденного при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус. Кроме того требовалась справка об эпидемиологическом благополучии. Люди старше 65 лет на длительные свидания не допускались.