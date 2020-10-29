Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более 4 миллионов рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более 4 миллионов рублей

Сегодня, 15:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге произошел очередной случай телефонного мошенничества, аферисты убедили пенсионерку отдать им более четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

23 октября в полицию поступило заявление от 76-летней жительницы Екатеринбурга о том, что ее на крупную сумму обманули мошенники.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником «службы безопасности банка», он сообщил о подозрительных операциях по снятию денег с вкладов. Для защиты он попросил продиктовать полные данные банковских карт с обеих сторон. Женщина сообщила ему необходимые сведения.

После этого пенсионерке позвонили настоящие сотрудники банка, они сказали, что с ее счетов осуществлены три перевода на сумму 147 тысяч рублей. Потерпевшую проинформировали о блокировке счетов и перевыпуске карты. Тогда женщина обратилась в офис кредитной организации, там ей разблокировали счета и привязали их к пенсионной карте.

Затем женщине снова позвонили мошенники. Несмотря на то, что она отказалась общаться, звонивший смог убедить ее, что деньги не были похищены, а просто помещены на специальный «страховой» счет.

На этот же счет аферист потребовал перевести все имеющиеся у гражданки деньги.

Общая сумма ущерба составила 4,18 миллиона рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Напомним, участились случаи телефонного мошенничества, чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста. Накануне екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 843 тысячи рублей.

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