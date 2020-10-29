При проверке «фекального фонтана» в Черноисточинске выявили нарушения «Водоканала»

При проверке «фекального фонтана» в Черноисточинске выявили нарушения «Водоканала»

Сегодня, 17:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по сообщению о «фекальном фонтане» в Черноисточинске и установила, что излив жидкости происходит из трубы ООО «Водоканал-НТ».

Установлено, что «Водоканал-НТ» осуществляет сброс промывных сточных вод шламонакопителя с нарушением выданного им решения о пользовании водным объектом — ручьем Безымянным.

Установлена точка сброса в одном месте, а сбрасывают они на несколько сот метров раньше. То есть, у них не дотянута труба до места, которое разрешено документами Минприроды. Это первое нарушение. И второе нарушение — это превышение нормативов допустимых сбросов, сказал TagilCity.ru природоохранный прокурор Денис Исаков.

В месте излива из-под земли зафиксировано превышение ПДК по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза.

В связи с выявленными нарушениями 28 октября директору «Водоканал-НТ» вынесено представление, на рассмотрение которого отводится, в соответствии с законодательством, месяц. В течение этого времени они должны рассмотреть представление и определить, какие будут приняты меры по устранению нарушений, прокомментировал Денис Исаков.

После устранения нарушений сброс промывных вод шламонакопителя будет дальше осуществляться в ручей Безымянный, который в дальнейшем впадает в речку Черную, но с соблюдением предусмотренных нормативов концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время администрацией города Нижний Тагил готовится строительство станции водоподготовки «Южная» с новыми технологическими решениями по водоподготовке. Без сброса водоподготовка осуществляться не будет. «Водоканал» получил разрешение Минприроды на сброс промывных вод шламонакопителя. Природоохранная прокуратура требует соблюдать законодательство.

Получить комментарий у директора «Водоканала» Вячеслава Тарана на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента.

Напомним, на слив неизвестной жидкости с неприятным запахом в водоем пожаловались жители Черноисточинска в начале октября. Они рассказали, что струя под давлением выходит из трубы, предположительно, «Водоканала-НТ», протекает мимо садов и загрязнет водоем и почву.

Stories:
ЭкологияНижний ТагилЭксклюзив
Related news:
ЧерноисточинскпрокуратураВодоканал-НТсливНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы