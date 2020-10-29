При проверке «фекального фонтана» в Черноисточинске выявили нарушения «Водоканала»

После устранения нарушений сброс промывных вод шламонакопителя будет дальше осуществляться в ручей Безымянный, который в дальнейшем впадает в речку Черную, но с соблюдением предусмотренных нормативов концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время администрацией города Нижний Тагил готовится строительство станции водоподготовки «Южная» с новыми технологическими решениями по водоподготовке. Без сброса водоподготовка осуществляться не будет. «Водоканал» получил разрешение Минприроды на сброс промывных вод шламонакопителя. Природоохранная прокуратура требует соблюдать законодательство.