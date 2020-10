При проверке «фекального фонтана» в Черноисточинске выявили нарушения «Водоканала»

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по сообщению о «фекальном фонтане» в Черноисточинске и установила, что излив жидкости происходит из трубы ООО «Водоканал-НТ».

Установлено, что «Водоканал-НТ» осуществляет сброс промывных сточных вод шламонакопителя с нарушением выданного им решения о пользовании водным объектом — ручьем Безымянным. Установлена точка сброса в одном месте, а сбрасывают они на несколько сот метров раньше. То есть, у них не дотянута труба до места, которое разрешено документами Минприроды. Это первое нарушение. И второе нарушение — это превышение нормативов допустимых сбросов, сказал TagilCity.ru природоохранный прокурор Денис Исаков. В месте излива из-под земли зафиксировано превышение ПДК по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза. В связи с выявленными нарушениями 28 октября директору «Водоканал-НТ» вынесено представление, на рассмотрение которого отводится, в соответствии с законодательством, месяц. В течение этого времени они должны рассмотреть представление и определить, какие будут приняты меры по устранению нарушений, прокомментировал Денис Исаков. После устранения нарушений сброс промывных вод шламонакопителя будет дальше осуществляться в ручей Безымянный, который в дальнейшем впадает в речку Черную, но с соблюдением предусмотренных нормативов концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время администрацией города Нижний Тагил готовится строительство станции водоподготовки «Южная» с новыми технологическими решениями по водоподготовке. Без сброса водоподготовка осуществляться не будет. «Водоканал» получил разрешение Минприроды на сброс промывных вод шламонакопителя. Природоохранная прокуратура требует соблюдать законодательство. Получить комментарий у директора «Водоканала» Вячеслава Тарана на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента. Напомним, на слив неизвестной жидкости с неприятным запахом в водоем пожаловались жители Черноисточинска в начале октября. Они рассказали, что струя под давлением выходит из трубы, предположительно, «Водоканала-НТ», протекает мимо садов и загрязнет водоем и почву.

