Пропавшую в Мексике екатеринбурженку объявили в розыск по стране

Екатеринбурженку, которая бесследно исчезла в Пуэрто-Вальярта, объявили без вести пропавшей на территории Мексики, сообщает Е1 со ссылкой на мать девушки.

Она говорит, что с ней несколько раз связывался заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский. Он сообщил ей, что были проверены больницы и порты, но никаких зацепок насчет местонахождения девушки найти не удалось. Сама же мать подала в российскую полицию заявление об исчезновении человека за границей, для того, чтобы инициировать поиск по линии Интерпола. Россияне, которые проживают в Мексике, создали группу в Facebook, посвященную исчезновению девушки, там они обмениваются информацией. Они смогли пообщаться с бывшими соседями Елены и Вадима, узнать некоторые подробности. Вадим Рожков-Манин, бывший муж пропавшей, говорил соседям, что Елена уехала в Россию. Хотя до этого 12 октября рассказал в полиции, что она исчезла, забрав деньги и оставив сына. При этом он не смог назвать никаких особых примет бывшей жены. Мать Елены много раз пыталась пообщаться с родственниками Вадима, но они оборвали все контакты. Женщина считает, что они знают правду, но скрывают ее. Почему Вадима не допрашивают? Почему полиция его не вызывает? Строит из себя пострадавшего. Куда он ее дел?говорит мать. Напомним, екатеринбурженка Елена Толстоброва с сыном приехала в Мексику к бывшему гражданскому мужу Вадиму Рожкову-Манину, чтобы оформить документы на ребенка. Позже она перестала выходить на связь. Полицейские, во время проверки квартиры бывшего мужа Елены, ее следов там не обнаружили. Мать пропавшей стала получать угрозы в WhatsApp с требованием выкупа. «Взяла 80 тысяч долларов и уехала»: в Мексике пропала екатеринбурженка с ребенком

