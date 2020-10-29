Пропавшую в Мексике екатеринбурженку объявили в розыск по стране

Она говорит, что с ней несколько раз связывался заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский. Он сообщил ей, что были проверены больницы и порты, но никаких зацепок насчет местонахождения девушки найти не удалось. Сама же мать подала в российскую полицию заявление об исчезновении человека за границей, для того, чтобы инициировать поиск по линии Интерпола.