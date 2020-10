Путин не планирует вводить общенациональный локдаун в России из-за коронавируса

В России не планируют вводить общенациональный локдаун в связи с ситуацией вокруг COVID-19. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

Он сказал, что есть четкое понимание того, как нужно действовать. Тотальных ограничительных мер вводить не планируют. Запускать «так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается» не будут. В случае объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном регионе страны, городе или муниципалитете, «будут приниматься оправданные точечные решения». Они позволят максимально обезопасить людей, а также сохранить непрерывную деятельность организаций и предприятий. Путин заявил, что владельцы бизнеса и руководители компаний должны проявить социальную ответственность. Необходимо соблюдать все предписания медиков и специалистов в отношении условий труда. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера,сказал президент. Напомним, сегодня в России зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 17 717 человек. В России поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

