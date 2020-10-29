Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Для выигравших граждан предусмотрена уникальная программа обучения. Кроме того, предоставится возможность поработать с наставником соревнования.
По словам организаторов, для участников были созданы условия, которые максимально приближены к реальным. Для отбора победителей была создана платформа голосования, а участники занимались агитацией и призывали отдать за себя голоса жителей страны.
Среди финалистов конкурса:
Конкурс начался в конце февраля. Для участия были зарегистрированы около 35 тысяч человек, из них в финал вышли только сто.
Напомним, школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке». Им стал учащийся школы №6. Мальчику вручили высшую награду конкурса — знак отличия «Первые шаги в науке», а его научному руководителю золотой знак отличия «Наставник».