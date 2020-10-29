Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Сегодня, 09:52ОбществоPhoto: группа «Лидеры России. Политика» во «Вконтакте»
Пять жителей УрФО стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика», пишет Ура.ру.

Для выигравших граждан предусмотрена уникальная программа обучения. Кроме того, предоставится возможность поработать с наставником соревнования.

По словам организаторов, для участников были созданы условия, которые максимально приближены к реальным. Для отбора победителей была создана платформа голосования, а участники занимались агитацией и призывали отдать за себя голоса жителей страны.

Среди финалистов конкурса:

  • уроженец Екатеринбурга, политолог, сотрудник Института новейших государств Дмитрий Гусев;
  • представитель Фонда реализации общественных проектов «Время» Олег Матвейчев (окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького, ныне УрФУ);
  • заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк (ЯНАО, Салехард);
  • исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов (Челябинская область, Магнитогорск);
  • глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Конкурс начался в конце февраля. Для участия были зарегистрированы около 35 тысяч человек, из них в финал вышли только сто.

Напомним, школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке». Им стал учащийся школы №6. Мальчику вручили высшую награду конкурса — знак отличия «Первые шаги в науке», а его научному руководителю золотой знак отличия «Наставник».

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