Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Пять жителей УрФО стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика», пишет Ура.ру.

Для выигравших граждан предусмотрена уникальная программа обучения. Кроме того, предоставится возможность поработать с наставником соревнования. По словам организаторов, для участников были созданы условия, которые максимально приближены к реальным. Для отбора победителей была создана платформа голосования, а участники занимались агитацией и призывали отдать за себя голоса жителей страны. Среди финалистов конкурса: уроженец Екатеринбурга, политолог, сотрудник Института новейших государств Дмитрий Гусев;

представитель Фонда реализации общественных проектов «Время» Олег Матвейчев (окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького, ныне УрФУ);

заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк (ЯНАО, Салехард);

исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов (Челябинская область, Магнитогорск);

глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. Конкурс начался в конце февраля. Для участия были зарегистрированы около 35 тысяч человек, из них в финал вышли только сто. Напомним, школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке». Им стал учащийся школы №6. Мальчику вручили высшую награду конкурса — знак отличия «Первые шаги в науке», а его научному руководителю золотой знак отличия «Наставник». Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

