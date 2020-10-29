Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от корпоративов

Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от корпоративов

Сегодня, 17:22ОбществоPhoto: pixabay.com
В связи с распространением коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба ведомства.

Для профилактики COVID-19 предприятиям рекомендовано:

  • проводить ежедневный контроль температуры тела перед началом рабочей смены, уточнять возможные контакты по коронавирусу;
  • организовать при входе на объект места обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;
  • обеспечить персонал запасом масок для работы с посетителями, а также дезинфицирующими средствами;
  • обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и респираторов, перчаток не менее чем на пять дней.
  • обеспечить применение в помещениях устройств для обеззараживания воздуха;
  • организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо герметично упаковывать в два полиэтиленовых пакета
  • в местах общественного пользования оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками;
  • при возможности проветривать рабочие помещения каждые два часа.

Кроме того, предприятиям общепита необходимо:

  • размещать столы в залах с соблюдением дистанции на расстоянии 1,5 метров;
  • проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств. Дезинфекция должна проводиться с кратностью обработки каждые два-четыре часа на всех контактных поверхностях;
  • количество используемой столовой посуды и приборов должно быть достаточным. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
  • рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов.
  • при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами
  • при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы, либо работа организации не осуществляется.
  • при применении одноразовой посуды производится сбор использованной в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
  • собственникам организаций общепита предписано оснастить рабочие и посадочные места защитными экранами и перегородками.

Посетителям предприятий общественного питания рекомендуется:

  • надевать маску, чтобы уменьшить риск заболевания. При этом важно правильно ее носить;
  • соблюдать гигиену рук;
  • соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров;
  • при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после нужно выбрасывать;
  • не трогать руками глаза, нос или рот;
  • организациям рекомендуется воздержаться от проведения корпоративных банкетов.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев ограничил работу кафе с 23.00 до 06.00.

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