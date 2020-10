Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от корпоративов

В связи с распространением коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба ведомства.

Для профилактики COVID-19 предприятиям рекомендовано: проводить ежедневный контроль температуры тела перед началом рабочей смены, уточнять возможные контакты по коронавирусу;

организовать при входе на объект места обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

обеспечить персонал запасом масок для работы с посетителями, а также дезинфицирующими средствами;

обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и респираторов, перчаток не менее чем на пять дней.

обеспечить применение в помещениях устройств для обеззараживания воздуха;

организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо герметично упаковывать в два полиэтиленовых пакета

в местах общественного пользования оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками;

при возможности проветривать рабочие помещения каждые два часа. Кроме того, предприятиям общепита необходимо: размещать столы в залах с соблюдением дистанции на расстоянии 1,5 метров;

проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств. Дезинфекция должна проводиться с кратностью обработки каждые два-четыре часа на всех контактных поверхностях;

количество используемой столовой посуды и приборов должно быть достаточным. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов.

при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы, либо работа организации не осуществляется.

при применении одноразовой посуды производится сбор использованной в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

собственникам организаций общепита предписано оснастить рабочие и посадочные места защитными экранами и перегородками. Посетителям предприятий общественного питания рекомендуется: надевать маску, чтобы уменьшить риск заболевания. При этом важно правильно ее носить;

соблюдать гигиену рук;

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров;

при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после нужно выбрасывать;

не трогать руками глаза, нос или рот;

организациям рекомендуется воздержаться от проведения корпоративных банкетов. Напомним, вчера Евгений Куйвашев ограничил работу кафе с 23.00 до 06.00. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

