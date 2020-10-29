Соцопрос: россияне разочаровались в Трампе

Социологи напоминают, что в ноябре 2016 года 60% жителей РФ полагали, что для России лучшим вариантом будет победа Трампа, и только 5% выражали симпатию Хиллари Клинтон. Масштаб разочарования россиян в Трампе огромен: минус 44% за четырехлетний период, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.