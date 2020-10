Соцопрос: россияне разочаровались в Трампе

Левада-центр опубликовал интересные данные об отношении жителей России к предвыборной кампании в Америке.

Так, 51% респондентов что-то слышали о президентских выборах в США, 36% впервые узнали о них от интервьюеров, 11% тщательно следят за кампанией. 65% считают, что для России не играет роли, кто одержит победу на американских выборах. 16% верят, что Трамп лучше; 9% — что лучше Байден. Социологи напоминают, что в ноябре 2016 года 60% жителей РФ полагали, что для России лучшим вариантом будет победа Трампа, и только 5% выражали симпатию Хиллари Клинтон. Масштаб разочарования россиян в Трампе огромен: минус 44% за четырехлетний период, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

