Тагильские школьники поедут в «Артек»

Школьники из Нижнего Тагила поедут в «Артек», сообщает управления образования города.

Двенадцать школьников из Нижнего Тагила стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». В международном детском центре «Артек» состоится финал. «Большая перемена» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для учащихся восьмых-десятых классов этот конкурс является самым масштабным. В 2020 году в нем приняли участие более одного миллиона школьников из всех регионов России. Напомним, ученик школы №6 из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке» по направлению «Технология и техническое творчество». Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

