В единственном уральском НИИ дерматовенерологии будут лечить больных COVID-19

Напомним, о планах перепрофилирования НИИ дерматовенерологии сообщалось 27 октября. Вместе с ним койки для коронавирусных больных развернут в Противотуберкулезном диспансере, в нефрологическом корпусе ГКДБ №9, центре «Бонум», Березовской ЦГБ, а также в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40.