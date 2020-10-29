В единственном уральском НИИ дерматовенерологии будут лечить больных COVID-19

В единственном уральском НИИ дерматовенерологии будут лечить больных COVID-19

Сегодня, 13:26ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге, в единственном на урале научно-исследовательском институте дерматовенерологии, разместят резервные койки для больных COVID-19, пишет 66.ru.

Оперативный штаб Свердловской области сообщил, что плановые осмотры и экстренное лечение пациентов института будет проводится в других медицинских учреждениях.

Отмечается, что НИИ такого рода единственный в столице Урала. В заведении занимаются изучением эпидемиологии, патогенеза и разработкой современных технологий диагностики, профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем и их осложнений, хронических дерматозов, микотической инфекции и иммунозависимых заболеваний.

Напомним, о планах перепрофилирования НИИ дерматовенерологии сообщалось 27 октября. Вместе с ним койки для коронавирусных больных развернут в Противотуберкулезном диспансере, в нефрологическом корпусе ГКДБ №9, центре «Бонум», Березовской ЦГБ, а также в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40.

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