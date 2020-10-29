В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за совершенное 14 лет назад убийство

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за совершенное 14 лет назад убийство

Сегодня, 12:57ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за убийство, совершенное более 14 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в феврале 2006 года между обвиняемым, 1985 года рождения, и погибшим возник конфликт в одном из кафе на Тагилстрое. В ходе перепалки мужчины переместились в подъезд жилого дома на улице Попова, где подозреваемый нанес удары палкой по спине и голове потерпевшего. От полученных травм он скончался в больнице 6 марта 2006 года.

Отмечается, что обвиняемый скрылся с места происшествия, сменил место жительства и оказывал противодействие в ходе следствия, меняя показания и отказываясь от прохождения теста на полиграфе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Материалы направлены в суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Напомним, вчера сообщалось о найденном теле свердловчанки в одной из квартир Санкт-Петербурга. По предварительной информации, преподавательница Технологического института лежала обнаженной на кровати в одной из квартир Фрунзенского района. На ее теле были обнаружены следы удушения, а один из пальцев оказался отрезан. По подозрению задержан 36-летний мужчина.

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