В Нижнем Тагиле около 90 специализированных машин будут убирать снег с улиц города

В Нижнем Тагиле около 90 специализированных машин будут убирать снег с улиц города

Сегодня, 21:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле провели осмотр техники для уборки снега на улицах города, сообщает пресс-служба администрации города.

Осмотр производил глава города Владислав Пинаев. Он изучил технику МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис», которую специально подготовили для расчистки улиц от снега. Проверка показала, что оба предприятия готовы к работе в зимних условиях.

По словам руководителя МУП «Тагилдорстрой», удачно сложившаяся погода позволила в штатном режиме подготовить технику к будущим работам. На улицах Нижнего Тагила в один промежуток времени смогут убирать снег свыше 40 машин.

Парк предприятия составляет 120 единиц техники. Порядка 70 из них могут использоваться для работы в зимний период. Думаю, что на улицы в смену будут выходить до 40-45 специализированных машин,подчеркнул заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин.

Напомним, 23 октября в Нижнем Тагиле на борьбу с гололедом были выведены 12 единиц спецтехники.

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