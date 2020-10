Схимонах Сергий не должен ехать на допрос в СКР, потому что может заразиться коронавирусом. Об этом заявил «пресс-секретарь» Всеволод Могучев.

Следственный комитет теряет всё больше сотрудников из-за коронавируса. В этот рассадник инфекции у Сергия нет смысла ехать, говорит Могучев. Напомним, прокуратура и Росздравнадзор проверили Среднеуральский женский монастырь на предмет оказываемой медицинской помощи. Проверка не выявила кабинетов, где оказывают лечение. В монастырь схимонаха Сергия нагрянула прокуратура

