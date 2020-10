Выписка без анализа и судьба таксистов. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 октября.

На трассе Екатеринбург — Серов ночью сгорело придорожное кафе «Акрополь». Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сгорела кровля и перекрытия. Кроме того, пострадало имущество внутри помещения и стены. На вызов прибыли 11 пожарных автомобилей и 34 сотрудника МЧС. Около 03.00 открытый огонь был потушен, затем еще четыре часа велась проливка очагов горения. На Серовском тракте сгорело придорожное кафе «Акрополь» В Свердловской области медикам разрешили выписывать больных коронавирусом до получения отрицательного результата анализа. Для этого должен быть соблюден ряд требований: температура тела не выше 37,5 градусов, сатурация легких более 95%, нормальный уровень лейкоцитов в крови. При соблюдении условий, пациента разрешается отвезти домой на специальном транспорте. При этом сотрудники медицинского учреждения должны использовать средства индивидуальной защиты. В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста Оперативный штаб Свердловской области признал не соответствующей действительности информацию о том, что Городская поликлиника № 4 в Нижнем Тагиле перепрофилируется в «ковидный» госпиталь на 90 коек. Сообщается, что в ГП № 4 действительно оборудуются койко-места, но не для коронавирусных больных, а для пациентов дневного стационара с неинфекционными заболеваниями. В оперштабе уточнили, что сотрудники поликлиники работают с коронавирусными больными на посту в обсерваторе, организованном на базе санаторий «Сосновый бор». Там они наблюдают за больными, у которых легкая или бессимптомная форма COVID-19. Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники № 4 Нижнего Тагила под COVID-19 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому в такси и заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны. Сегодня чиновники объяснили правила их установки. Устройства должны быть смонтированы так, чтобы обеспечивать препятствие потоку воздуха между людьми. При этом не выдвигается четких требований к материалам. В пример приводится пластик или пленка. Свердловский омбудсмен Елена Артюх в соцсетях высказала мнение, что указ требует внесения изменений. В частности, она указывает на то, что на исполнение не было отведено времени. Таким образом, заведение не успевшие установить экраны за ночь 29 октября не имеют права работать. Артюх намерена встретиться с представителями Министерства АПК и потребительского рынка для обсуждения сложившейся ситуации. Омбудсмен просит Куйвашева внести изменения в указ из-за экранов в общепите и такси

