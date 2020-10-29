Журналисты задали 40 вопросов врио губернатора Хабаровского края

«Команда сформирована на 90 процентов. У нас 18 министров. Из них 2 самарца — министры культуры и транспорта. Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — сказал он.