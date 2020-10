Журналисты задали 40 вопросов врио губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопросы о стодневной работе на посту руководителя региона.

Издание vostokmedia.com сообщает, что главой края была проведена пресс-конференция, которая длилась два часа. Из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, мероприятие проводилось в формате онлайн. За время пресс-конференции врио губернатора ответил более чем на сорок вопросов, в том числе рассказал о рабочих встречах, проведенных в Москве. За три месяца руководства регионом Дегтярев встретился с вице-премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и обсудил стратегию развития Дальнего Востока до 2035 года. Также в рамках этой встречи были рассмотрены задачи, поставленные перед правительством Хабаровского края. Еще одна рабочая встреча Дегтярева в федеральном центре состоялась с вице-премьером и руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко. На ней они обсудили письма Дегтярева о дороге Совгавань — Ванино, дамбах, аварийных домах и о проблемах дольщиков, которые ранее завизировал Михаил Мишустин. Также в Москве врио губернатора Хабаровского края встретился с главой ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой для обсуждения изменений в составе партии. На пресс-конференции Дегтярев рассказал, что в составе правительства Хабаровского края запланированы серьезные изменения. «Команда сформирована на 90 процентов. У нас 18 министров. Из них 2 самарца — министры культуры и транспорта. Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — сказал он. Врио губернатора подчеркнул, что до настоящего времени не решен вопрос о назначении на должность глав двух министерств. По его словам, руководить Министерством природы будет хабаровчанин, а конкурс на главу Министерства здравоохранения еще не завершен. Что касается государственного долга региона, Дегтярев заявил, что в этом году его не планируют снижать — из-за спада доходов населения местное правительство сформировало только дефицитный бюджет. А вот расходы на обслуживание займов удалось снизить. Рассматривались на пресс-конференции и вопросы социального блока. По словам Михаила Дегтярева, он намерен бороться с оттоком населения из края повышением качества жизни граждан. Нужно отметить, что за 100 дней руководства регионом врио губернатора систематизировал инвестиционный портфель региона — сейчас в нем почти триста сорок проектов, на реализацию которых потребуется больше двух триллионов рублей. Приоритетными направлениями экономики Дегтярев назвал жилищное и промышленное строительство. Здесь он особо выделил мост на Сахалин, который, по его мнению, пойдет на пользу экономике края. Также врио отметил горнорудное дело, транспортную инфраструктуру, лесопереработку, а также связь и IT. Кроме этого, в рамках онлайн-конференции Дегтярев поделился планами развития сельскохозяйственной отрасли. По его словам, через три года Хабаровский край сможет на 100 процентов обеспечивать себя своими овощами. Также врио губернатора Хабаровского края ответил на вопросы о строительстве социально значимых объектов в регионе. Глава лично следит за решением различных проблем, в частности, строительством дома для погорельцев в Николаевском районе.

