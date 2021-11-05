11,5 миллиона рублей будет потрачено на подсветку зданий в центре Нижнего Тагила

На данный момент идут поиски подрядчика. Из информации на портале госзакупок следует, что победитель станет известен до 8 ноября. Таким образом оформление появится на проспекте Ленина 50, 52, 69, 71, на проспекте Строителей 10/15, а также на домах Строителей, 17 и Мира, 11.
Работы планируются в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города».
Напомним, в 2020 году подсветка появилась на проспекте Ленина, 57, на проспекте Строителей, 1А. Также после капремонта школы № 85 несколько светильников украсили ее колонны и мезонин.