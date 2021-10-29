Экс-депутат Госдумы РФ Балыбердин займется кадрами на «Уралвагонзаводе» в Тагиле

Экс-депутат Госдумы РФ Балыбердин займется кадрами на «Уралвагонзаводе» в Тагиле
Экс-депутат Госдумы РФ Балыбердин займется кадрами на «Уралвагонзаводе» в Тагиле
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Яндекс.Карты
Бывший депутат Госдумы России Алексей Балыбердин назначен директором по персоналу «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Алексей Балыбердин займется на УВЗ вопросами обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, а также реализацией социальных программ «Уралвагонзавода», сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Опыт работы на предприятии и в Госдуме безусловно, помогут Алексею Балыбердину в решении важнейших производственных задач,отметили в сообщении УВЗ.

Напомним, Алексей Балыбердин является выходцем из так называемого «клана УВЗ». На посту директора по персоналу он сменил Константина Захарова, который, в свою очередь, стал депутатом ГД РФ по итогам прошедших выборов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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