Минеева: Поддержку столичному бизнесу оказали вовремя

Столичное правительство выделит 500 млн рублей на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса за счет перераспределения расходов. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, власти оказали поддержку вовремя.

О том, что выделяются дополнительные средства для бизнеса, заявил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Об этом пишет издание iz.ru. В ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Алексей Фурсин сообщил, что, на основании поручения Сергея Собянина, повышается объем поддержки человекоемких отраслей. Прежде всего, речь идет о сфере услуг, общественного питания, спорта, образования, досуга: в размере около 500 млн рублей в рамках текущего финансирования департамента. По уточнению Фурсина, бизнес поддержат за счет перераспределения расходов бюджета. Как отметила уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, важно, что во время мер ограничения поддержка малого и среднего предпринимательства приходит быстро и своевременно. «Канал коммуникации „бизнес — власть“, выстроенный еще в период пандемии, реально работает», — подчеркнула бизнес-омбудсмен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 октября заявил, что российское правительство подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии. Так, малому бизнесу выделят грант в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: в России в связи с COVID-19 ввели перечень мер поддержки, рассчитанные как на семьи с детьми, так и на бизнес. Ситуацию контролирует российское правительство. Песков заявил, что поддержку оказывают точечно. В первую очередь, ее получают те, у кого есть дети, а также неполные семьи. Официальный представитель Кремля заявил: все эти способы поддержки работают, они в силе, их ввели именно в связи с возникновением серьезной, сложной ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Кроме того, 25 октября столичное правительство утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Использовать ее могут предприятия из числа сфер, наиболее пострадавших во время распространения COVID-19. В рамках программы предприятиям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для бизнесменов ее сумма не превысит 6% годовых. Период субсидирования равен году, а максимальная сумма займа — до 500 млн рублей. Стоит напомнить, что 20 октября Владимир Путин подписал указ о введении в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением зарплаты. При этом регионы, если это необходимо, могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter