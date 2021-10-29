Отравление «чумной» водкой и делегация Минэко РФ. Итоги дня в Свердловской области

Водкой, купленной в магазине «Красное и белое» на Старателе отравились пятеро тагильчан. Мужчины приобрели две бутылки по 0,5 литра на улице Крымская, 12. Не допив алкоголь, тагильчане разошлись по домам, при этом все они отметили, что у них были «чумные головы» и тяжелое состояние. Один из мужчин на следующий день пожаловался в магазине на качество водки, на что продавцы ответили, что он уже восьмой покупатель, который это говорит. Алкогольный напиток производится Тульским винокуренным заводом.