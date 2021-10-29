Отравление «чумной» водкой и делегация Минэко РФ. Итоги дня в Свердловской области

О прогнозе по спаду заболеваемости COVID-19 в период объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября рассказал эпидемиолог из Екатеринбурга. Он отметил, что нерабочие дни вряд ли скажутся на снижении роста инфицированных свердловчан. Скорее всего, снижение числа больных начнется в конце ноября — начале декабря. Возможно, как и в прошлом году, на улучшение ситуации повлияют январские каникулы. Однако уже в феврале 2022 года эпидемиолог прогнозирует новый всплеск инфицированных. Помочь в сложившейся ситуации помогут вакцинация, масочный режим и соблюдение других противоэпидемиологических норм.
Водкой, купленной в магазине «Красное и белое» на Старателе отравились пятеро тагильчан. Мужчины приобрели две бутылки по 0,5 литра на улице Крымская, 12. Не допив алкоголь, тагильчане разошлись по домам, при этом все они отметили, что у них были «чумные головы» и тяжелое состояние. Один из мужчин на следующий день пожаловался в магазине на качество водки, на что продавцы ответили, что он уже восьмой покупатель, который это говорит. Алкогольный напиток производится Тульским винокуренным заводом.
Мертвой обнаружена в больнице 26-летняя пропавшая девушка, она скончалась в реанимации одного из медучреждений Екатеринбурга. 18 октября она была доставлена на скорой помощи в больницу в тяжелом состоянии, но отказалась от госпитализации и пропала на несколько дней. В Следственном комитете проводится доследственная проверка по этому делу, назначена судмедэкспертиза.
Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетила Нижний Тагил во главе с руководителем Максимом Корольковым. Он пообещал принять во внимание итоги замеров атмосферного воздуха, которые проводила редакция TagilCity.ru в течение шести месяцев, а также разобраться, почему в Нижнем Тагиле ухудшается качество воздуха. Замеры редакции показали, что в течение полугода превышения нормы загрязнений фиксировались 72 дня.