Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила задержан в Псковской области

Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила задержан в Псковской области
Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила задержан в Псковской области
Сегодня, 19:21ОбществоФото: 1MI
35-летний педофил-рецидивист Станислав Семенин из Нижнего Тагила был задержан в Псковской области и доставлен в Екатеринбург. На данный момент с ним работают следователи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступники в селе Михайловском Пушкиногорского района. Именно там раньше проживал русский поэт Александр Пушкин, сообщает Е1 со ссылкой на источник в СК.

Отмечается, что тагильчанин не оказал сопротивления. Теперь его проверяют на аналогичные преступления.

Напомним, Станислава Семенина разыскивается в Свердловской области со совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 11 сентября в поселке Шали. Ранее мужчина был судим два раза за аналогичные преступления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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