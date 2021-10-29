Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила задержан в Псковской области

35-летний педофил-рецидивист Станислав Семенин из Нижнего Тагила был задержан в Псковской области и доставлен в Екатеринбург. На данный момент с ним работают следователи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступники в селе Михайловском Пушкиногорского района. Именно там раньше проживал русский поэт Александр Пушкин, сообщает Е1 со ссылкой на источник в СК. Отмечается, что тагильчанин не оказал сопротивления. Теперь его проверяют на аналогичные преступления. Напомним, Станислава Семенина разыскивается в Свердловской области со совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 11 сентября в поселке Шали. Ранее мужчина был судим два раза за аналогичные преступления. Тагильчане рассказали журналистам о первой жертве и детстве педофила на «Рено»

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