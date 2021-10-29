Высокопоставленный экс-силовик Трифонов рассказал о давлении следствия и УФСБ

Высокопоставленный экс-силовик Трифонов рассказал о давлении следствия и УФСБ
Высокопоставленный экс-силовик Трифонов рассказал о давлении следствия и УФСБ
Сегодня, 16:46ОбществоФото: 1МI
Обвиняемый в получении взятки экс-глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов рассказал, что на него давило следствие и УФСБ. От бывшего высокопоставленного силовика требовали дать показания на нынешнего главу воронежского главка МВД Михаила Бородина.

Игорь Трифонов рассказал, что с первого дня ареста в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, следствие предлагало подписать уже готовые показания о «движении» взятки от бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Воронина. И далее вверх до замглавы МВД РФ Гостева и министра Внутренних дел России Колокольцева, сообщает «Ъ-Урал».

Со слов Трифонова, затем к давлению подключилось УФСБ.

Я нужен следствию и УФСБ для того, чтобы добиться от меня показаний на Бородина, чтобы я его оболгал. Для чего это нужно УФСБ, кто их ангажировал и затаил обиду на Бородина, не могу сказать. Я уже пенсионер, а им нужен действующий на сегодня руководитель регионального МВД Бородин,сказал Трифонов.

Напомним, генерал-майор Игорь Трифонов был задержан осенью прошлого года в Москве по подозрению в получении 7,5 миллионов рублей от свердловского экс-банкира за незаконное возбуждение уголовного дела. По версии следствия, деньги от банкира Трифонов получил еще в 2015 году.

Сюжеты:
Екатеринбург
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