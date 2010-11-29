352 донора приняли участие в акции «Спасибо, донор»

Таким образом была удовлетворена вся потребность в компонентах кровилечебных учреждений города и Горнозаводского округа. В целом тагильчанесдали 169 литров крови, сообщает пресс-служба управленияздравоохранения Нижнего Тагила.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле проходила Всероссийскаяакция «Спасибо, донор». Планировалось, что все желающие смогут прийти нагородскую станцию переливания крови в течение трех дней, с 22 по 24ноября. Однако тагильчан, проявивших желание внести свой вклад вспасение жизней, оказалось так много, что акцию пришлось продлить.