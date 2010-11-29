Аккумуляторы стали хитами продаж в тагильских автомагазинах
29 ноября 2010, 19:52ОбществоАнка
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Из-за резкого похолодания многие машины отказываются заводиться по утрам.
Так, за последнюю неделю спрос на аккумуляторы в некоторых магазинах Нижнего Тагила в 2,5 раза превысил сезонный уровень продаж. Для легковушки можно найти недорогой и надежный аккумулятор за две тысячи рублей, для Газелей и грузовиков - в пределах трех тысяч. При этом, автолюбители предпочитают отечественные источники питания - они по надежности не уступают импортным, а стоят дешевле, отмечают продавцы автомагазинов.
Хотя запчасти Toyotaлучше покупать в специализированном центре Toyota. Cпециалисты советуют не ждать, когда автомобиль не заведется. В среднем срок службы аккумулятора не превышает двух лет, и если вы знаете, что нужно его поменять – не стоит с этим затягивать.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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