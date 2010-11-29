Аккумуляторы стали хитами продаж в тагильских автомагазинах

Так, за последнюю неделю спрос на аккумуляторы в некоторых магазинах Нижнего Тагила в 2,5 раза превысил сезонный уровень продаж. Для легковушки можно найти недорогой и надежный аккумулятор за две тысячи рублей, для Газелей и грузовиков - в пределах трех тысяч. При этом, автолюбители предпочитают отечественные источники питания - они по надежности не уступают импортным, а стоят дешевле, отмечают продавцы автомагазинов.