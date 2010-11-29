Электронная приемная президента Медведева появится в Нижнем Тагиле

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник организационного управления администрации города Александр Одинцов, письмо с предложением создать такую приемную поступило в муниципалитет из администрации президента России. Это должно быть отдельное помещение с компьютером, на котором установлено специальное программное обеспечение, защищенное от взлома. В электронной приемной президента тагильчане смогут написать письмо Дмитрию Медведеву, отсканировать сопровождающие его документы. Не исключено, что будет возможность пообщаться с президентом по видеосвязи.

Как рассказал Александр Одинцов, электронную приемную Дмитрия Медведева решено оборудовать в администрации города: помещение там уже подобрали. Но когда именно она начнет работать – сказать сложно. Сроки пока не определены. Добавим, что такие электронные приемные президента должны появиться в 10-ти городах УрФО. А в целом по России их будет 48.