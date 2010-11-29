К концу недели синоптики обещают потепление

Об этом корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказал председатель комитета по городскому хозяйству Нижнего Тагила Анатолий Чусовитин. На Нижний Тагил, по данным городской метеостанции, за 4 дня обрушилась месячная норма осадков. Высота сугробов сегодня – 21 сантиметр. А самая низкая температура с начала сезона - 24 градуса, зарегистрирована в Нижнем Тагиле сегодня утром. При этом, никаких коммунальных катаклизмов значительное похолодание в Тагиле не вызвало.Энергетики НТЭС МРСК Урала на подстанциях пристально следят за состоянием оборудования. Общественный транспорт в городе ходит без перебоев – расчищены главные городские магистрали и трамвайные пути. Расчищают по мере возможностей и тротуары центральных улиц, отметил Анатолий Чусовитин. А в кварталах эту работу должны выполнять управляющие компании. Сегодня дорожники должны приступить в расчистке улиц частного сектора. Замело подъезды к некоторым школам города. Отдельно пришлось расчищать подъезд к психиатрической больнице на 25-м квартале. По-прежнему есть дефицит снегоуборочной техники. За несколько дней расчистки дорог успели сломаться три грейдера.