К концу недели синоптики обещают потепление
Снегопад и морозы никаких аварий не вызвали.
Об этом корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказал председатель комитета по городскому хозяйству Нижнего Тагила Анатолий Чусовитин. На Нижний Тагил, по данным городской метеостанции, за 4 дня обрушилась месячная норма осадков. Высота сугробов сегодня – 21 сантиметр. А самая низкая температура с начала сезона - 24 градуса, зарегистрирована в Нижнем Тагиле сегодня утром. При этом, никаких коммунальных катаклизмов значительное похолодание в Тагиле не вызвало.Энергетики НТЭС МРСК Урала на подстанциях пристально следят за состоянием оборудования. Общественный транспорт в городе ходит без перебоев – расчищены главные городские магистрали и трамвайные пути. Расчищают по мере возможностей и тротуары центральных улиц, отметил Анатолий Чусовитин. А в кварталах эту работу должны выполнять управляющие компании. Сегодня дорожники должны приступить в расчистке улиц частного сектора. Замело подъезды к некоторым школам города. Отдельно пришлось расчищать подъезд к психиатрической больнице на 25-м квартале. По-прежнему есть дефицит снегоуборочной техники. За несколько дней расчистки дорог успели сломаться три грейдера.
Напомним, по ночам на улицах города работают 20 машин.Между тем, к концу недели синоптики обещают потепление. За 4 дня обильных снегопадов в большинстве районов Свердловской области выпало до 80% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превышает норму конца ноября. К ночи мороз усилится на всей территории региона, прогнозируют в Свердловском Гидромете. Приблизится еще один активный циклон из Украины, вновь ожидается сильный снег, метель. Снегопады на фоне морозной погоды сохранятся 1 декабря , 2 декабря будет морозно, но без существенных осадков. С 3-4 декабря существенно потеплеет.
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