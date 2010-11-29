Минздрав пугает алкоголиков «адской белочкой»
29 ноября 2010, 08:28ОбществоОльга
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В рамках борьбы с алкоголизмом в России Минздравсоцразвития РФ заказало социальную рекламу, главным героем которой является белочка, символизирующая белую горячку.
Ролик с рекламой под названием «Адская белочка» появился навидеохостинге Youtube. В ролике белка, судя по виду давнозлоупотребляющая алкоголем, сиплым голосом образно описывает симптомыалкогольного психоза (дрожательного делирия, белой горячки) в формерассказа о своем «собутыльнике». Особое одобрение у блогеров вызвалвведенный белкой термин «кудяплики», пишет «Коммерсант».
Создание подобной социальной рекламы стало очередной мерой Минздрава поборьбе с алкоголизмом в РФ. По официальной статистике, средний россиянинежегодно потребляет 15 литров алкоголя в пересчете на чистый спирт. Внаркологических учреждениях страны в 2009 году проходили лечение 3,25миллиона больных, из которых 82 процента – алкоголики.
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