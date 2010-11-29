Мистером Молодежная Организация УВЗ стал Сергей Афанасьев

Участники готовились долго и тщательно, наверное, все испытания, которыеони прошли, можно сравнить с курсом молодого бойца. В финале сами онипризнали, что многое в них изменил конкурс. Ведь в ходе подготовки кконкурсу они побыли в непривычных для себя ролях – например, репортеров имоделей.

В итоге максимальное количество баллов набрал Сергей Афанасьев, он истал Мистером Молодежная Организация УВЗ.«Мы тонули в бассейне,стреляли друг в друга из маркеров, нас постоянно показывали потелевизору в заводской столовой…- рассказал победитель об участии вконкурсе. - Мы многого достигли. Спасибо молодежной организации за такуюяркую главу в моей жизни».

Артем Зорин стал Мистером зрительских симпатий по версии посетителейwww.TagilCity.ru , а Артем Ефимов – по версии зрителей в зале ДКОкунева, где проходил финал. К Виталию Куликову знакомые теперь будут обращаться не иначекак Мистер Супермен, а Евгений Русских заслужил звание Мистер Интеллект.

Tagilcity.ru еще раз поздравляет всех участников конкурса! О каждом изних можно сказать: человек состоялся. Поэтому проигравших среди этихлюдей нет и быть не может.