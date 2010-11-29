Первый трамвай 15-го маршрута вышел на линию сегодня во второй половине дня

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» директор управляющей компании Городским электротранспортом Виктор Гончаров, на Гальянку и обратно ходил только специальный подвижной состав, очищавший пути от снега. Между тем, деньги, которые управляющая компания должна энергетикам, ей задолжала администрация города, отметил Виктор Гончаров. Сегодня энергетикам предоставили гарантийные письма, и подача электричества возобновилась. Завтра трамваи 15-го маршрута будут курсировать в обычном режиме.