Первый трамвай 15-го маршрута вышел на линию сегодня во второй половине дня
29 ноября 2010, 19:35ОбществоАнка
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Трамвайное сообщение центра и Гальянки было остановлено с пятницы. За долги энергетики ограничили подачу электричества на линию 15-го маршрута.
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» директор управляющей компании Городским электротранспортом Виктор Гончаров, на Гальянку и обратно ходил только специальный подвижной состав, очищавший пути от снега. Между тем, деньги, которые управляющая компания должна энергетикам, ей задолжала администрация города, отметил Виктор Гончаров. Сегодня энергетикам предоставили гарантийные письма, и подача электричества возобновилась. Завтра трамваи 15-го маршрута будут курсировать в обычном режиме.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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