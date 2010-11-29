Президентом Гаити может стать 70-летняя женщина

В борьбе за президентское кресло участвуют 18 кандидатов, среди которыхвыделяются два лидера.Главным претендентом на победу считается 70-летняя Мирланд Манига,бывшая первая леди страны. В ее поддержку высказались 36% опрошенныхграждан карибского государства. 48-летний Жюд Селестин, кандидат отправящей партии Inite, занимает второе место с большим отрывом, сообщаетРИА Новости.

Действующий президент Рене Преваль в выборах не участвует. Накануневыборов он назвал 2010 год «худшим в истории Гаити». По его мнению,«хорошие выборы - первый шаг к восстановлению страны».

Напомним, 12 января на Гаити произошло разрушительное землетрясение, в результатекоторого погибли около 250 тысяч человек. До сих пор почти 1,3 миллионаграждан страны проживают в палаточных городках. В конце октября на Гаитиначалась эпидемия холеры, которая унесла жизни более 1,5 тысячичеловек.